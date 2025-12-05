  • пʼятниця

Клуб

У Львові суд обирає запобіжний захід чоловіку, підозрюваному у вбивстві військового ТЦК

У Львові суд обирає запобіжний захід чоловіку, підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Фото: HromadskeУ Львові суд обирає запобіжний захід чоловіку, підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Фото: Hromadske

Франківський районний суд Львова обирає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця районного територіального центру комплектації Юрія Бондаренка.

Як повідомляє hromadske із зали суду, під час суду чоловік заявив, що в день інциденту надав усі необхідні документи та не перебував у розшуку. За словами підозрюваного, представники ТЦК побили його, а поліція ніяк не відреагувала на інцидент.

— Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: «Перевіряйте по базі». Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, — мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що пам’ятаю, — як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя, — розповів Григорій Кедрук.

Він також підтвердив, що мав при собі ніж і, ймовірно, саме ним завдав поранення військовому.

Наразі чоловіку оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та частина 3 статті 350 — умисне тяжке тілесне ушкодження у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що призвело до смерті.

Прокурор просив узяти Кедрука під варту, «щоб запобігти втечі». Адвокатка підозрюваного наполягала на домашньому арешті, зазначивши, що чоловік має постійне місце проживання у Львові та доглядає хвору бабусю.

Прокурор додав, що підозрюваний раніше не був судимий і наразі офіційно не працевлаштований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові 3 грудня під час виконання службових обов’язків смертельне поранення отримав військовослужбовець Галицько-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

