Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

У центрі Миколаєва та Варварівці відключили воду через ремонт. Фото: «МикВісті»У центрі Миколаєва та Варварівці відключили воду через ремонт. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 29 грудня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Внаслідок аварії до 20:00 припинили водопостачання на вулиці Скульптора Ізмалкова.

Також до вечора триватимуть ремонтні роботи на вулиці Кропивницького, 81-83, через що частково без води залишаться будинки по вулиці Мала Морська.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв зробити усе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону.

