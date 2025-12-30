У Миколаєві хочуть облаштувати укриттями зони відпочинку на Намиві, але коштів немає

Рекреаційна зона "Намив" в Миколаєві, фото: МикВісті

Миколаїв розраховує на державну підтримку у розвитку мережі укриттів. Розрахунки щодо потреб міста вже передали до обласної військової адміністрації для включення до операційного плану реалізації Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року.

Про це йдеться у статті «МикВісті»: «Білі плями на мапі безпеки: як змінилася ситуація з укриттями у Миколаєві за майже чотири роки війни».

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк каже, що у міста коштів на укриття замало. За його словами, через обмежені фінансові можливості міського бюджету Миколаїв не може самостійно забезпечити створення й утримання необхідної кількості укриттів.

Тому розрахунки щодо потреби міста були передані до Миколаївської обласної військової адміністрації для включення їх до операційного плану реалізації Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України у березні. Це має дати можливість отримати державну субвенцію.

Проте, про які суми йде мова, незрозуміло. Як зазначає Роман Возняк, ще немає інформації, на яку суму місто може розраховувати, тому зараз можна тільки мріяти, що фінансування все ж буде.

Серед пріоритетних напрямів, які міська влада планує реалізувати у разі надходження коштів, — облаштування укриттів у зоні відпочинку на Намиві. За словами посадовця, з початком пляжного сезону цю територію відвідують тисячі людей, однак у разі оголошення повітряної тривоги їм фактично ніде сховатися.

— У нас є місце загального відпочинку берегова лінія Намив. Там дуже потрібні укриття. По-перше, це один із районів міста де найменша кількість укриттів. По-друге, ми розуміємо, що люди в літній період все одно ідуть на пляж. А для того, щоб ми могли забезпечити відкриття пляжів, як мінімум ми маємо забезпечити наявність укриттів для того, щоб люди під час відпочинку могли укритися у разі оголошення повітряної тривоги. Тому скоріш за все — це не бачення, а мрія. Маємо надію, що у міста буде можливість і у держави і в області фінансово забезпечити ці мрії стосовно розширення мережі укриттів, — розповідає керівник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний. Саме там міська влада планує встановлювати мобільні укриття, адже стаціонарних сховищ у цих районах фактично немає.

У липні цього року Роман Возняк вже говорив, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.

Про це він розповів після ситуації, коли під час обстрілів миколаївці не змогли потрапити у відомчі укриття в неробочий час. До редакцій «МикВісті» звернулись мешканці міста, які під час тривоги не змогли потрапити в укриття на проспекті Центральному, 173. Всі інші укриття поряд також належать установам чи підприємствам, які знаходяться на балансі комунальних або приватних закладів, і приймають людей лише в робочі години. В мерії Миколаєва обіцяють винести на обговорення питання доступності укриттів на засідання виконкому.

Зазначимо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.

Також нагадаємо, що у Миколаєві перевірили укриття в дитячих садочках і професійному училищі та виявили проблему: люди з інвалідністю та маломобільні мешканці не можуть самостійно потрапити до сховищ.