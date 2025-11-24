  • понеділок

    24 листопада, 2025

  • 7.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби

Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція МиколаївщиниДвох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини

У Миколаєві затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у тому, що вони за 2500 доларів пропонували чоловікам «допомогу» для ухилення від мобілізації.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, 41-річний та 45-річний чоловіки обіцяли за гроші «вирішити питання» через нібито знайомства у районному центрі комплектування. Вони пропонували оформити фіктивні медичні документи, які мали стати підставою для отримання довідки про тимчасову непридатність до служби.

Правоохоронці затримали їх одразу після отримання коштів. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція МиколаївщиниДвох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини
Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція МиколаївщиниДвох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини
Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція МиколаївщиниДвох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали чоловіка, якого також підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації. За даними слідства, він обіцяв оформити фіктивну довідку про інвалідність.

Останні новини про: Миколаїв

Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги
«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»
Фридайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів
Реклама

Читайте також:

новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
новини

Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Фридайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів
«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»
Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Документи шукали 30 років: у Миколаєві відновили процедуру створення парку «Дружба»

6 годин тому

Головне сьогодні