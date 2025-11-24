Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини

У Миколаєві затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у тому, що вони за 2500 доларів пропонували чоловікам «допомогу» для ухилення від мобілізації.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, 41-річний та 45-річний чоловіки обіцяли за гроші «вирішити питання» через нібито знайомства у районному центрі комплектування. Вони пропонували оформити фіктивні медичні документи, які мали стати підставою для отримання довідки про тимчасову непридатність до служби.

Правоохоронці затримали їх одразу після отримання коштів. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби. Фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали чоловіка, якого також підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації. За даними слідства, він обіцяв оформити фіктивну довідку про інвалідність.