Клуб

Депутатку від «Слуги народу» та голову Одеської облради судитимуть через недекларовані мільйони

Голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину — народну депутатку України від партії «Слуга народу» Юлію Діденко, притягнуть до суду через подання недостовірних декларацій.

Як повідомили в НАБУ, подружжя не вказало у своїх щорічних деклараціях за 2021–2023 роки майно на загальну суму понад вісім мільйонів гривень.

Слідчі дії у справі про недекларовані мільйони посадовців. Фото: НАБУСлідчі дії у справі про недекларовані мільйони посадовців. Фото: НАБУ

Крім того, вони не змогли підтвердити законне походження активів, ще майже на п'ять мільйонів гривень. У зв’язку з цим Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до суду з позовом про конфіскацію необґрунтованих активів у дохід держави.

За даними слідства, упродовж 2021–2024 років подружжя придбало майно без підтверджених джерел доходу. Йдеться, зокрема, про внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 2021 і 2024 років випуску.

