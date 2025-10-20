  • понеділок

Клуб

Недостовірне декларування на ₴8 млн: голова Одеської облради і його дружина-нардепка отримали підозри

Голова Одеської обласної ради і його дружина-нардепка отримали підозри у недостовірному декларуванні. Ілюстративне фото: фото: Dumskaya.netГолова Одеської обласної ради і його дружина-нардепка отримали підозри у недостовірному декларуванні. Ілюстративне фото: Dumskaya.net

Голова Одеської обласної ради Григорій Діденко та його дружина, народна депутатка України IX скликання Юлія Діденко, отримали підозри у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.

Про це повідомили у Національному бюро розслідувань та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Хоча у повідомленні не називають прізвищ, йдеться про подружжя Діденків. За даними слідства, у щорічних деклараціях за 2021–2023 роки вони не вказали майно на понад вісім мільйонів гривень.

Голова Одеської обласної ради і його дружина-нардепка отримали підозри у недостовірному декларуванні. Фото: НАБУ, САПГолова Одеської обласної ради і його дружина-нардепка отримали підозри у недостовірному декларуванні. Фото: НАБУ, САП

Крім того, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже п'ять мільйонів гривень і вимогою їх стягнення на користь держави.

За матеріалами НАБУ, у 2021–2024 роках подружжя придбало майно на майже п'ять мільйонів гривень без підтверджених джерел доходу. Серед таких активів: внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 2021 і 2024 років випуску.

Нагадаємо, що старосту сільради Вознесенського району Миколаївщини суд визнав винним у декларуванні недостовірної інформації та зобов’язав сплатити штраф. Посадовця також позбавили права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на рік.

