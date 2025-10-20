Недостовірне декларування на ₴8 млн: голова Одеської облради і його дружина-нардепка отримали підозри
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:02, 20 жовтня, 2025
-
Голова Одеської обласної ради Григорій Діденко та його дружина, народна депутатка України IX скликання Юлія Діденко, отримали підозри у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.
Про це повідомили у Національному бюро розслідувань та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Хоча у повідомленні не називають прізвищ, йдеться про подружжя Діденків. За даними слідства, у щорічних деклараціях за 2021–2023 роки вони не вказали майно на понад вісім мільйонів гривень.
Крім того, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже п'ять мільйонів гривень і вимогою їх стягнення на користь держави.
За матеріалами НАБУ, у 2021–2024 роках подружжя придбало майно на майже п'ять мільйонів гривень без підтверджених джерел доходу. Серед таких активів: внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 2021 і 2024 років випуску.
Нагадаємо, що старосту сільради Вознесенського району Миколаївщини суд визнав винним у декларуванні недостовірної інформації та зобов’язав сплатити штраф. Посадовця також позбавили права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на рік.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.