Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    27 серпня, 2025

  • 25.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 25.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд виставив на продаж Одеський припортовий завод: стартова ціна — ₴4,5 млрд

Одеський припортотвий завод. Фото: Інтерфакс-УкраїнаОдеський припортовий завод. Фото: Інтерфакс-Україна

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію АТ «Одеський припортовий завод».

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Державний пакет акцій підприємства виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярди гривень. За словами Юлії  Свириденко, залучення приватного власника та інвестицій є необхідною умовою для відновлення повноцінної роботи заводу.

— Підприємство має відновити виробничі процеси та забезпечити стабільний випуск продукції. Це можливо лише через приватизацію та залучення стратегічного інвестора, — наголосила прем’єр-міністр.

ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України одним із ключових об’єктів великої приватизації. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. У вересні 2021 року завод припинив виробництво основної продукції через проблеми з постачанням газу та падіння цін на світових ринках. У квітні 2022 року підприємство законсервували, а працівників відправили у безстрокові відпустки. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.

У Мінекономіки визначили умови продажу заводу АТ «Одеський припортовий завод» :

  • збереження основних видів діяльності протягом 5 років;
  • інвестиції в обсязі щонайменше 500 млн грн протягом 5 років;
  • погашення боргів із зарплати та перед бюджетом упродовж року;
  • поступове погашення простроченої кредиторської заборгованості за 5 років (крім зобов’язань перед компаніями та особами під санкціями, а також пов’язаними з РФ та Білоруссю);
  • гарантії соціального захисту працівників;
  • дотримання екологічних стандартів.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що корпорація Posco International працює над тим, аби відновити роботу свого зернового терміналу, розташованого у Миколаєві. Про це, зокрема, йшла мова під час зустрічі у Міністерстві інфраструктури з очільником Олексієм Соболєвим.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Україна за пів року імпортувала автобусів на понад $31 млн
Корейська Posco планує відновити роботу зернового терміналу в Миколаєві
В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження
Реклама

Читайте також:

новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
новини

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження
Корейська Posco планує відновити роботу зернового терміналу в Миколаєві
Україна за пів року імпортувала автобусів на понад $31 млн

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

«Це не туризм, це робота», — віцемер Коренєв пояснив двотижневе відрядження у румунську кондитерську

2 години тому

У Заводському районі Миколаєва відкрили Центр надання адмінпослуг

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay