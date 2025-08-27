Уряд виставив на продаж Одеський припортовий завод: стартова ціна — ₴4,5 млрд

Одеський припортовий завод. Фото: Інтерфакс-Україна

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію АТ «Одеський припортовий завод».

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Державний пакет акцій підприємства виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярди гривень. За словами Юлії Свириденко, залучення приватного власника та інвестицій є необхідною умовою для відновлення повноцінної роботи заводу.

— Підприємство має відновити виробничі процеси та забезпечити стабільний випуск продукції. Це можливо лише через приватизацію та залучення стратегічного інвестора, — наголосила прем’єр-міністр.

ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України одним із ключових об’єктів великої приватизації. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. У вересні 2021 року завод припинив виробництво основної продукції через проблеми з постачанням газу та падіння цін на світових ринках. У квітні 2022 року підприємство законсервували, а працівників відправили у безстрокові відпустки. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.

У Мінекономіки визначили умови продажу заводу АТ «Одеський припортовий завод» :

збереження основних видів діяльності протягом 5 років;

інвестиції в обсязі щонайменше 500 млн грн протягом 5 років;

погашення боргів із зарплати та перед бюджетом упродовж року;

поступове погашення простроченої кредиторської заборгованості за 5 років (крім зобов’язань перед компаніями та особами під санкціями, а також пов’язаними з РФ та Білоруссю);

гарантії соціального захисту працівників;

дотримання екологічних стандартів.

