Корейська Posco планує відновити роботу зернового терміналу в Миколаєві

Зерновий термінал Posco відкрили в порту Миколаєва у 2019 році, фото МикВістіЗерновий термінал Posco відкрили в порту Миколаєва у 2019 році, фото МикВісті

Корпорація Posco International працює над тим, аби відновити роботу свого зернового терміналу, розташованого у Миколаєві. Про це, зокрема, йшла мова під час зустрічі у Міністерстві інфраструктури з очільником Олексієм Соболєвим, повідомляє Мінекономіки.

Учасники зустрічі обговорили необхідність запуску роботи зернового термінала в Миколаївській області. Зазначимо, що корейська Posco у 2019 році реалізувала свій інвестиційний проєкт з Orexim Group у морпорту Миколаєва.  У лютому 2019 року компанія придбала 75% акцій зернового терміналу у Миколаєві.

«Розбудова інфраструктури для зберігання зернових та овочевої продукції (сховища та холодильні камери) є важливим напрямком для України, яка є одним з найбільших експортерів зерна і сільськогосподарської продукції у світі. Українська сторона наголосила на необхідності напрацювання механізмів захисту бізнесу в умовах війни та зниження вартості морського страхування. Разом з тим, Уряд працює над програмою підтримки з відновлення торгівельних шляхів Миколаївщини», - йдеться в публікації на сайті міністерства за підсумками зустрічі.

В Мінекономіки зустрілис з представниками Posco, якій належить зерновий термінал у Миколаєві, фото пресслужби міністерстваВ Мінекономіки зустрілис з представниками Posco, якій належить зерновий термінал у Миколаєві, фото пресслужби міністерства

Захід відбувся за участі генерального директора Posco International Ukraine, Віце-президента Posco International Corporation Кім Йонг Хюна та Директора з продажів POSCO International Ukraine АН Сухьона.

Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна з найбільших корейських торгових корпорацій, торговельний підрозділ південнокорейського сталеливарного конгломерату POSCO. Розвиває бізнес у трьох основних сегментах: міжнародна торгівля, розвиток видобутку сировини та менеджмент проектів.

Раніше повідомлялось, що Південнокорейський трейдер Posco International, який володіє зерновим терміналом у Миколаєві, заявив, що має намір взяти участь у проєктах відбудови України після війни.

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв'язки» для відбудови Миколаєва

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

