Через атаку РФ у порту «Південний» загорілися контейнери з борошном та олією

Наслідки обстрілу Одещини 22 грудня. Фото: ДСНС Одещини

Вночі 22 грудня російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Серед цілей був порт «Південний», де внаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, у порту «Південний» загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Наразі на місці працюють працівники порту та відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури понад 120 тисяч абонентів в Одеській області залишаються без електропостачання. Аварійні бригади проводять відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури підключені до резервних джерел живлення.

Олексій Кулеба зазначив, що російська армія продовжує системні атаки на морську логістику регіону.

Нагадаємо, вночі 22 грудня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий будинок, є поранений.

Через пошкодження частина одного з районів тимчасово залишилася без електропостачання.