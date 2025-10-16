Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова

Секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Фото: Інше ТВ

Тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Він замінить Геннадія Труханова, якому припинили українське громадянство через звинувачення у наявності російського паспорта.

Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Одеської міської ради.

У документі зазначено, що рішення ухвалили на підставі частини другої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Згідно з нею, у разі звільнення міського голови, дострокового припинення його повноважень чи неможливості виконання обов’язків, їх тимчасово виконуватиме секретар міськради.

Розпорядження про призначення Ігоря Коваля тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови Одеси. Фото: сайт Одеської міськради

У коментарі «Суспільному» Ігор Коваль пояснив, що рада діяла в межах чинного законодавства.

«Діємо відповідно до закону про воєнний стан та місцеве самоврядування. Коли не може виконувати обовʼязки діючий мер, то по закону можливість виконувати його обов'язки переходить саме до секретаря. Відповідно до указу президента, Труханов реально відсторонений від виконання обов'язків мера». — зазначив він.

На сайті міськради також опублікували розпорядження від 14 жовтня, згідно з яким Геннадій Труханов, пішов у відпустку за власний кошт з 15 по 24 жовтня.

Розпорядження про відпустку Геннадія Труханова. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, раніше Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін».

Перед цим він наголосив, що «не передумав звертатись до суду» і залишається мером Одеси.

Перед цим Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Однак журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.