Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

Міський голова Одеси Геннадій Труханов припускає, що може не подобатися Офісу президента, тому наразі і з’явилася інформація про його нібито російське громадянство. Політик також наголосив, що не планує виїжджати до РФ та побоюється за власне життя у разі примусового обміну.

У коментарі Радіо Свобода мер Одеси запевнив, що ніколи не звертався до Росії по громадянство й не мав юридичних підстав отримати його автоматично.

— Я не звертався до Росії за російським громадянством. А в інший спосіб я його отримати не міг взагалі. Знаєте, помилка в чому тих, хто штампував ці паспорти ще з 2014 року? Вони посилалися на те, що була норма закону така, що всі військовослужбовці, хто знаходився на території колишнього Радянського Союзу в 1992 році, автоматично отримували громадянство в Росії. Проте я не мав право отримувати це громадянство, бо звільнився з лав Збройних Сил СНД. Звільнився 15 січня 1992 року, а закон вступив у силу 6 лютого 1992 року. Тому я нічого не отримував. Ці всі паспорти, які наразі «гуляють» — це все фейки, — наголосив він.

Геннадій Труханов припустив, що можливо став не подобатися Офісу Президента, через що тема з його російським громадянством знову почала набирати обертів.

— Не підходжу для Офісу президента, президенту… Чому? Я не знаю. 4-й рік війна. Я забезпечую життєдіяльність міста, обороноздатність міста, в тому числі на кожному «прильоті». Я не знаю, чому я не подобаюсь. Я вже говорю, може зачіскою не підходжу, я не знаю чим. Що в мене не то. Може, наближаються вибори, — каже посадовець.

За його словами, президент Володимир Зеленський не спілкувався з ним перед тим, як ухвалювати рішення про припинення громадянства. Мер вважає, що главу держави «ввели в оману», надавши «ці карикатури, а не паспорти».

На запитання журналістів про його можливий обмін чи виїзд до Росії Геннадій Труханов відповів, що не має для цього юридичних підстав і боїться за своє життя у разі потрапляння на територію РФ.

— Ви кажете на обмін, на який обмін? Та мене вб'ють, як тільки мене туди викинуть. Тому що те, що я роблю проти них як їм протидію, я ж не буду вам в ефірі зараз розказувати. Але ці факти є. Росія — це наш ворог і мій ворог. Кожного дня ми ховаємо людей, — наголосив він

Нагадаємо, раніше Труханов заявив, що «не передумав звертатись до суду» і залишається мером Одеси.

Перед цим Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Однак журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.