  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей.

Відповідь глави держави оприлюднили у вівторок, 14 жовтня, на сайті електронних петицій.

Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі. Скриншот сайту електронних петиційЗеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі. Скриншот сайту електронних петицій

За словами президента, рішення про створення військових адміністрацій ухвалюється лише на підставі подання обласних державних адміністрацій або військового командування. Наразі такі подання до Офісу Президента не надходили.

Водночас у документі зазначається, що Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу перевірити викладені в петиції факти.

«За наявності правових підстав вжити заходів належного реагування», — йдеться у відповіді.

Крім того, автор петиції проінформують про результати розгляду порушених питань.

Раніше повідомлялось, що петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.

Останні новини про: Одеса

Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу
«Готовий пройти перевірку на поліграфі»: Труханов відреагував на петицію щодо позбавлення громадянства
В Одесі анонсували акцію проти мера Труханова
Реклама

Читайте також:

новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі анонсували акцію проти мера Труханова
«Готовий пройти перевірку на поліграфі»: Труханов відреагував на петицію щодо позбавлення громадянства
Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу

Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Кароль розмальований килим

4 години тому

Головне сьогодні