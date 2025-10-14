Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей.

Відповідь глави держави оприлюднили у вівторок, 14 жовтня, на сайті електронних петицій.

Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі. Скриншот сайту електронних петицій

За словами президента, рішення про створення військових адміністрацій ухвалюється лише на підставі подання обласних державних адміністрацій або військового командування. Наразі такі подання до Офісу Президента не надходили.

Водночас у документі зазначається, що Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу перевірити викладені в петиції факти.

«За наявності правових підстав вжити заходів належного реагування», — йдеться у відповіді.

Крім того, автор петиції проінформують про результати розгляду порушених питань.

Раніше повідомлялось, що петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.