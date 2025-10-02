  • четвер

В Одесі завершили пошукові роботи після негоди: врятували понад 380 людей

В Одесі завершились пошукові роботи після негоди. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі завершились пошукові роботи після негоди. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, на більш ніж 60 об’єктах у місті фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. Ще приблизно на 30 об’єктах роботи тривають.

«Головне — підтвердилося, що жертв стихії більше немає. Загиблих — 10. Врятовано понад 380 людей. Усі заявки від населення опрацьовані», — зазначив Ігор Клименко.

За його словами, найскладнішими були роботи в підземних паркінгах, де зібралися найбільші масиви води. Для їх ліквідації залучили майже 130 мотопомп та додаткові сили з інших регіонів. Лише з паркінгів відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

Також відновили роботу 40 із 42 затоплених укриттів. Ще на двох об’єктах цивільного захисту роботи тривають.

В Одесі завершились пошукові роботи після негоди. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі завершились пошукові роботи після негоди. Фото: ДСНС Одещини

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки. 

