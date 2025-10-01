  • середа

Через негоду в Одесі загинуло дев’ять людей, серед них — дитина

Рятувальники всю ніч проводили аварійно-рятувальні роботи після негоди. Фото: ДСНС ОдещиниРятувальники всю ніч проводили аварійно-рятувальні роботи після негоди. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок негоди в Одесі та Одеському районі загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники всю ніч евакуйовували людей, витягали автомобілі з підтоплених ділянок, відкачували воду з будівель та шукали зниклу дівчину, яку знайшли вранці 1 жовтня.

Загалом вдалося врятувати 362 особи та евакуювати 227 транспортних засобів. До ліквідації наслідків негоди залучили 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають.

Нагадаємо, в Одесі триває злива, яка вже практично перевищила місячну норму опадів. Станом на 12:00 у місті випало 41,5 мм дощу при середньомісячному показнику 42 мм. 

Станом на 18:00 випала вже півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

