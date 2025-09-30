Одесу продовжує затоплювати: влада просить жителів залишатися вдома
- Даріна Мельничук
18:40, 30 вересня, 2025
В Одесі 30 вересня станом на 18:00 випала вже півтора місячна норма опадів.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
За його словами, ще з вечора всі комунальні служби було переведено у посилений режим роботи.
«Сьогодні провели засідання комісії ТЕБ і НС, розгорнули оперативні штаби у районних адміністраціях та ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації, визначили першочергові завдання», — зазначив Геннадій Труханов.
Разом із комунальними службами працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуювати транспорт із зон підтоплення та контролюють стан критичної інфраструктури.
У зв’язку з негодою весь громадський електротранспорт припинив роботу о 17:30. У підтоплених районах обмежено рух легкових автомобілів. У разі погіршення ситуації влада готова оперативно відкрити пункти незламності.
«Прошу одеситів бути уважними, обирати безпечні маршрути, без необхідності не покидати свої домівки та стежити за нашими офіційними повідомленнями», — додав міський голова.
Нагадаємо, в Одесі триває злива, яка вже практично перевищила місячну норму опадів. Станом на 12:00 у місті випало 41,5 мм дощу при середньомісячному показнику 42 мм.
