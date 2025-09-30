  • вівторок

Одесу продовжує затоплювати: влада просить жителів залишатися вдома

Одесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС ОдещиниОдесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі 30 вересня станом на 18:00 випала вже півтора місячна норма опадів. 

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, ще з вечора всі комунальні служби було переведено у посилений режим роботи.

«Сьогодні провели засідання комісії ТЕБ і НС, розгорнули оперативні штаби у районних адміністраціях та ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації, визначили першочергові завдання», — зазначив Геннадій Труханов.

Разом із комунальними службами працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуювати транспорт із зон підтоплення та контролюють стан критичної інфраструктури.

У зв’язку з негодою весь громадський електротранспорт припинив роботу о 17:30. У підтоплених районах обмежено рух легкових автомобілів. У разі погіршення ситуації влада готова оперативно відкрити пункти незламності.

«Прошу одеситів бути уважними, обирати безпечні маршрути, без необхідності не покидати свої домівки та стежити за нашими офіційними повідомленнями», — додав міський голова.

Одесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС ОдещиниОдесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС Одещини
Одесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС ОдещиниОдесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС Одещини
Одесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС ОдещиниОдесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС Одещини
Одесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС ОдещиниОдесу продовжує затоплювати злива, в мерії звітують, що всі лівневки почистили. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, в Одесі триває злива, яка вже практично перевищила місячну норму опадів. Станом на 12:00 у місті випало 41,5 мм дощу при середньомісячному показнику 42 мм. 

