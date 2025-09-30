  • вівторок

В Одесі випала майже місячна норма опадів: у мерії показали, як ліквідують підтоплення

В Одесі випала майже місячна норма опадів. Фото: Одеська мерія

В Одесі триває злива, яка вже практично перевищила місячну норму опадів. Станом на 12:00 у місті випало 41,5 мм дощу при середньомісячному показнику 42 мм. 

Як повідомив міський голова Геннадій Труханов,  через негоду ускладнений рух транспорту, частина маршрутів електротранспорту тимчасово не працює.

— Наразі дощ посилився, рух ускладнений, деякі маршрути електротранспорту не працюють, — написав міський голова. 

В Одесі випала майже місячна норма опадів. Фото: Одеська мерія
В Одесі випала майже місячна норма опадів. Фото: Одеська меріяВ Одесі випала майже місячна норма опадів. Фото: Одеська мерія

За його словами, до роботи залучили 45 спецмашин та понад 300 комунальників, бригади працюють у всіх районах міста.

— Бригади працюють у всіх районах міста, ліквідовують підтоплення і контролюють водовідведення, — відзвітував Геннадій Труханов.

В Одесі випала майже місячна норма опадів. Фото: Одеська мерія
В Одесі випала майже місячна норма опадів. Фото: Одеська меріяВ Одесі випала майже місячна норма опадів. Фото: Одеська мерія

Раніше повідомлялось, що Миколаєвом пройшла сильна злива, тоді в місті затопило вулиці, повалило дерева.

