На Одещині 2 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими під час негоди
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:21, 01 жовтня, 2025
-
В Одеській області четвер, 2 жовтня, оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.
Відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Олег Кіпер.
— Серед тих, хто загинув — п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина. Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих, — зазначив Олег Кіпер.
За його словами, у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій приспустять Державні прапори України, а розважальні заходи обмежать.
Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.
Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.
Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.
