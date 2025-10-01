На Одещині 2 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими під час негоди

Наслідки негоди у Одесі 30 жовтня 2025 року. Фото: Суспільне

В Одеській області четвер, 2 жовтня, оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

Відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Олег Кіпер.

— Серед тих, хто загинув — п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина. Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих, — зазначив Олег Кіпер.

За його словами, у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій приспустять Державні прапори України, а розважальні заходи обмежать.

Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.