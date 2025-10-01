Негода в Одесі: Зеленський доручив перевірити дії влади

Наслідки негоди в Одесі. Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Одесі, де через негоду загинули дев’ятеро людей, серед них дитина. Наразі перевіряється інформація щодо ще однієї зниклої особи.

Глава держави доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

— Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь, — написав Володимир Зеленський.

Президент висловив співчуття родинам загиблих і повідомив, що до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені підрозділи ДСНС України та Національної поліції.

Наслідки негоди в Одесі. Фото: Суспільне

Наслідки негоди в Одесі. Фото: Суспільне

Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.