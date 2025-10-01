  • середа

Влада Одеси відзвітувала, що в місті підтоплені понад 600 будинків

В Одесі через зливу підтоплені понад 600 будинків. Фото: СуспільнеВ Одесі через зливу підтоплені понад 600 будинків. Фото: Суспільне

В Одесі стихія завдала руйнувань інфраструктурі міста. За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки. 

Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

За його словами, найбільше постраждав Київський район, там підтоплені 185 приватних осель і 200 багатоповерхівок.

Значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі.

Оперативні штаби районних адміністрацій уже отримали 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключень електроенергії та пошкодження майна. Найбільше повідомлень — із Київського району, де їх зафіксовано 465.

— Але перш за все це трагедія. Трагедія для нашого міста, де загинули люди. Ми не залишимось осторонь і надамо матеріальну допомогу сімʼям, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття, — зазначив Геннадій Труханов.

Він запевняє, що комунальні служби та районні адміністрації працюють у посиленому режимі. Наразі Триває оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди.

Раніше у владі Одеси пояснили, чому не змогли подолати наслідки негоди через, які загинули люди.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо. 

