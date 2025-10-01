У владі Одеси пояснили, чому не змогли подолати наслідки негоди, через які загинули люди

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

В Одеській мерії заявили, що за добу у місті випало понад 220% місячної норми опадів. Такий обсяг води значно перевищив пропускну здатність зливової мережі.

Як повідомив директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк, випало 94 мм опадів, при цьому місячна норма для вересня — 42 мм.

Він запевняє, що міські служби працювали безперервно. Очищали зливоприймачі, відкачували воду, всі дренажні насосні станції діяли у штатному режимі з резервним живленням від генераторів. Зокрема, на Газовому провулку станція автоматично перейшла на генератор після відключення електроенергії.

Однак через аварійне відключення трансформаторної підстанції ДТЕК знеструмило насосну станцію на Пересипу, що призвело до підтоплення вулиць Чорноморського козацтва та Отамана Головатого. Лише о 12:10 вдалося відновити її роботу, і вона почала відкачувати воду. На повне осушення цієї ділянки, за оцінками фахівців, знадобилося близько п’яти годин.

«Досвід підтоплень у різних країнах під час злив і стихійних лих показує: зливова інфраструктура будь-якого міста не здатна впоратися з одномоментним надходженням такої кількості води», — пояснюють в міські владі.

Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.