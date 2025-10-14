Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу

Петиція проти мера Одеси набрала необхідну кількість голосів менш ніж за день. Фото: censor.net

Петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.

Звернення з’явилося на сайті президента 13 жовтня. Його автор зазначає, що в журналістських розслідуваннях неодноразово з’являлася інформація про російський паспорт і податковий номер Геннадія Труханова, що може свідчити про подвійне громадянство.

Скрин з сайту президента

Також автор петиції нагадав, що мер неодноразово публічно виступав на захист пам’ятників із російською символікою. Окрім того, він згадав трагедію 30 вересня в Одесі, коли через негоду та неналежне інформування загинули люди. Цей випадок, на його думку, остаточно підірвав довіру до міського голови.

«Просимо перевірити факт подвійного громадянства та, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Особа з громадянством держави-агресора не може обіймати виборну посаду в Україні», — зазначено в тексті петиції.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

За його словами, він ніколи не мав громадянства Російської Федерації, а відповідні перевірки проводилися кілька разів. Мер стверджує, що у 2014 і 2016 роках Консульство РФ надало відповіді, що в нього немає громадянства РФ, а у 2018 році за міжнародною правовою допомогою аналогічну інформацію отримало й НАБУ.