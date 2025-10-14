  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу

Петиція проти мера Одеси набрала необхідну кількість голосів менш ніж за день. Фото: censor.netПетиція проти мера Одеси набрала необхідну кількість голосів менш ніж за день. Фото: censor.net

Петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.

Звернення з’явилося на сайті президента 13 жовтня. Його автор зазначає, що в журналістських розслідуваннях неодноразово з’являлася інформація про російський паспорт і податковий номер Геннадія Труханова, що може свідчити про подвійне громадянство.

Скрин з сайту президентаСкрин з сайту президента

Також автор петиції нагадав, що мер неодноразово публічно виступав на захист пам’ятників із російською символікою. Окрім того, він згадав трагедію 30 вересня в Одесі, коли через негоду та неналежне інформування загинули люди. Цей випадок, на його думку, остаточно підірвав довіру до міського голови.

«Просимо перевірити факт подвійного громадянства та, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Особа з громадянством держави-агресора не може обіймати виборну посаду в Україні», — зазначено в тексті петиції.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

За його словами, він ніколи не мав громадянства Російської Федерації, а відповідні перевірки проводилися кілька разів. Мер стверджує, що у 2014 і 2016 роках Консульство РФ надало відповіді, що в нього немає громадянства РФ, а у 2018 році за міжнародною правовою допомогою аналогічну інформацію отримало й НАБУ.

Останні новини про: Одеса

Мер Одеси Труханов заявив, що Офіс президента планує позбавити його громадянства
Одещина — друга в Україні за кількістю ФОПів, відкритих іноземцями у 2025 році
Зеленський провів Ставку: говорили про відновлення Одеси та Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

«Це була моя маленька мрія»: як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Зеленський провів Ставку: говорили про відновлення Одеси та Миколаєва
Одещина — друга в Україні за кількістю ФОПів, відкритих іноземцями у 2025 році
Мер Одеси Труханов заявив, що Офіс президента планує позбавити його громадянства

«Це була моя маленька мрія»: як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

На Миколаївщині збили чотири дрони, по Очаківській громаді били FPV