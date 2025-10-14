Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу
- Марія Хаміцевич
8:43, 14 жовтня, 2025
Петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.
Звернення з’явилося на сайті президента 13 жовтня. Його автор зазначає, що в журналістських розслідуваннях неодноразово з’являлася інформація про російський паспорт і податковий номер Геннадія Труханова, що може свідчити про подвійне громадянство.
Також автор петиції нагадав, що мер неодноразово публічно виступав на захист пам’ятників із російською символікою. Окрім того, він згадав трагедію 30 вересня в Одесі, коли через негоду та неналежне інформування загинули люди. Цей випадок, на його думку, остаточно підірвав довіру до міського голови.
«Просимо перевірити факт подвійного громадянства та, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Особа з громадянством держави-агресора не може обіймати виборну посаду в Україні», — зазначено в тексті петиції.
Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».
За його словами, він ніколи не мав громадянства Російської Федерації, а відповідні перевірки проводилися кілька разів. Мер стверджує, що у 2014 і 2016 роках Консульство РФ надало відповіді, що в нього немає громадянства РФ, а у 2018 році за міжнародною правовою допомогою аналогічну інформацію отримало й НАБУ.
