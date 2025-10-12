  • понеділок

Мер Одеси Труханов заявив, що Офіс президента планує позбавити його громадянства

Мер Одеси звинуватив Офіс президента в намірі позбавити його громадянства. Фото: Скриншот з відеозверненняМер Одеси звинуватив Офіс президента в намірі позбавити його громадянства. Фото: Скриншот з відеозвернення

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами Геннадія Труханова, він ніколи не мав громадянства Російської Федерації, а відповідні перевірки проводилися кілька разів. Мер стверджує, що у 2014 і 2016 роках Консульство РФ надало відповіді, що в нього немає громадянства РФ, а у 2018 році за міжнародною правовою допомогою аналогічну інформацію отримало й НАБУ.

— Паспорти, які публікувалися недійсні, вони фейкові. Якщо у когось вони є, їх мають знищити. Я б не звертав на це увагу, якби не дізнався, що завтра на комісії при президенті планують розглянути питання про позбавлення мене українського громадянства нібито через наявність у мене російського громадянства. Це — чергова провокація,– сказав Геннадій Труханов.

Мер пообіцяв оприлюднити документ, що нібито містить фотографію такого паспорта. Він звернув увагу на дату видання — 15 грудня 2015 року — і наголосив, що в той час перебував в Одесі, тож фізично не міг бути на місці видачі документа. Також Труханов заявив, що біометричний паспорт вимагає особистої присутності при оформленні, тож «це чергова провокація».

Геннадій Труханов закликав відповідні органи перевірити ситуацію і пообіцяв надати всі необхідні докази. Він також звернувся до громади з проханням не піддаватися на «розбалансування» суспільства і зберегти єдність перед обличчям зовнішньої загрози.

— Я не знаю, кому це потрібно, можу лише здогадуватися. Звертаюся до всіх компетентних органів і до Президента України: перевірте ці документи, з’ясуйте, хто під час війни розділяє суспільство і розбалансовує ситуацію. Ми маємо зберегти спокій і єдність, щоб давати відсіч ворогу. Я сподіваюся на справедливе та ретельне розслідування,– сказав Геннадій Труханов.

Раніше, міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав відзнаку від командування Третьої штурмової бригади Збройних сил України.

