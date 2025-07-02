Третя штурмова бригада нагородила мера Одеси Труханова відзнакою
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:45, 02 липня, 2025
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Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав відзнаку від командування Третьої штурмової бригади Збройних сил України.
Як повідомив мер, нагороду вручили за системну підтримку, яку місто надає українським військовим.
— Це визнання всієї роботи, яку місто здійснює в умовах війни і допомагає фронту. Робимо це не заради подяк, а тому що віримо в перемогу й підтримуємо своїх, — написав Геннадій Труханов.
Міський голова зазначив, що така відзнака є важливим символом єдності тилу й фронту, а також довіри між містом і військовими.
Нагадаємо, за рішенням міськради в Одесі протягом 2026 року учасники бойових дій та родини загиблих Захисників України не сплачуватимуть податок на житлову нерухомість. Також міська влада встановила нульову ставку єдиного податку для захисників, які є підприємцями першої та другої груп.
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