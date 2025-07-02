Третя штурмова бригада нагородила мера Одеси Труханова відзнакою

Меру Одеси вручили відзнаку від Третьої штурмової бригади. Фото: пресслужба мера Одеси

Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав відзнаку від командування Третьої штурмової бригади Збройних сил України.

Як повідомив мер, нагороду вручили за системну підтримку, яку місто надає українським військовим.

— Це визнання всієї роботи, яку місто здійснює в умовах війни і допомагає фронту. Робимо це не заради подяк, а тому що віримо в перемогу й підтримуємо своїх, — написав Геннадій Труханов.

Міський голова зазначив, що така відзнака є важливим символом єдності тилу й фронту, а також довіри між містом і військовими.

Нагадаємо, за рішенням міськради в Одесі протягом 2026 року учасники бойових дій та родини загиблих Захисників України не сплачуватимуть податок на житлову нерухомість. Також міська влада встановила нульову ставку єдиного податку для захисників, які є підприємцями першої та другої груп.