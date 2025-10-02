Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

Електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.

Про це свідчать дані на сайті офіційного представництва Президента України, пише «МикВісті».

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала необхідну кількість голосів. Скриншот з сайту президента

За тиждень петицію підтримали понад 25 тисяч голосів українців, із них понад 15 тисяч — лише за дні після трагедії.

Звернення було опубліковане на сайті 24 вересня одеситом Іваном Казачуком. Автор послався на закон «Про правовий режим воєнного стану», який дозволяє створювати військові адміністрації у разі неналежного виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень чи загрози їхній роботі.

Він зазначив, що подібні адміністрації створили у Бердянську, Сумах та у межах Херсонській області.

«Враховуючи стратегічне значення міста Одеса, як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони», — йдеться у зверненні.

Реклама

Тепер Володимир Зеленський має розглянути петицію та надати офіційну відповідь упродовж десяти робочих днів.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.