Клуб

«Російський паспорт Труханова — підробка», — журналіст-розслідувач Христо Грозєв

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, навіть при поверхневому перегляді документа видно помилку в англійській транскрипції: у імені Genadiy одна «N» замість двох.

«Сьогодні СБУ оголосила, що президент Зеленський позбавив мера Одеси Генадія Труханова українського громадянства. Причиною, за словами СБУ, стало те, що у 2015 році мер отримав російський закордонний паспорт, нібито дійсний до кінця 2025 року. Однак цей документ є підробленим і, ймовірно, походить від активних заходів Росії проти чинного мера», — пише Христо Грозєв.

Скриншот з ХДопис Христо Грозєва. Скриншот з Х

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

