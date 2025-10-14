«Готовий пройти перевірку на поліграфі»: Труханов відреагував на петицію щодо позбавлення громадянства

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Facebook / Геннадій Труханов

Менш ніж за добу петиція із вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства зібрала понад 25 тисяч підписів. Міський голова заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Про це він повідомив в ефірі проєкту «Суспільне. Студія».

Генадій Труханов зазначив, що комісія при Президентові України, яка мала розглядати це питання, наразі не проводила засідань.

«Комісія не відбулася. Що стосується готовності президента підписати якесь рішення — я не можу це коментувати. Але для мене це важливе питання, тому що я народився в Україні й у мене немає іншого громадянства, про що неодноразово надавав документи», — сказав він.

Він також прокоментував поширені в мережі документи, які нібито підтверджують його російське громадянство. За словами мера, ці матеріали є підробкою.

«Це смішно, якби не було так сумно. Паспорт, який показують, — очевидна фальшивка. Якщо рішення ґрунтується на запитах невідомого адвоката до окупованого Криму з відповіддю від 2025 року, то в мене багато питань до того, як це взагалі можна розглядати. Ніхто офіційно мене не запитував і не звертався по підтвердження», — наголосив Генадій Труханов.

Мер Одеси ще раз запевнив, що ніколи не мав російського громадянства.

«Я готовий пройти будь-яку перевірку — навіть на поліграфі. Ще у 2014 році, коли вперше з’явився фейк про російський паспорт, я звернувся до дипломатичних установ і отримав офіційну відповідь, що громадянства РФ у мене немає. У 2016–2018 роках я через адвоката робив запити до всіх відповідних органів РФ, отримав документи, що це фейкові паспорти, і виграв суди на території Росії», — розповів мер.

Генадій Труханов також додав, що в межах кримінального провадження у 2018 році НАБУ зробило міжнародний запит до РФ і отримало підтвердження, що він не є громадянином Росії.

«Прокурор зачитав це в Малиновському суді. Це офіційна відповідь російської сторони», — зазначив він.

Міський голова підкреслив, що навіть не розглядає можливості позбавлення його українського громадянства, однак у разі такого рішення має намір відстоювати своє ім’я в суді.

«Я буду звертатися до суду, надавати всі документи й відстоювати своє чесне ім’я», — наголосив мер Одеси.

Коментуючи активність користувачів, які підписали петицію, Генадій Труханов припустив, що причина — політична боротьба.

«Я вам скажу, після того, як подивився, була петиція про введення військової адміністрації, зараз інша петиція — позбавити громадянства. З іншого боку подали петицію, щоб розглянути й не вводили МВА, і у ній відмовили. На мою думку, будь-які вибори я виграю мера міста, тому що є підтримка, люди бачать, що я роблю для України й для Одеси. По-друге, прибрати мене з політичного простору, бо комусь я не подобаюся», — вважає мер.

На запитання, хто може керувати містом у разі усунення його з посади, мер відповів, що все залежить від рішення влади.

«Це процедурне питання. Якщо рішення буде ухвалено, тимчасово може керувати секретар міської ради. Якщо ж введуть військову адміністрацію, очолить її військовий фахівець. Я сам за фахом військовий і за потреби міг би виконувати обов’язки очільника військової адміністрації», — додав він.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Пізніше стало відомо, що петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.