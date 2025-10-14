  • вівторок

СБУ підтвердила, що Труханова позбавили українського громадянства

Міський голова Одеси Генадій Труханов. Фото: Одеська міська радаМіський голова Одеси Генадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 15 грудня 2015 року, вже після початку російської війни проти України та окупації Криму, Донбасу й частини Луганщини, Труханов отримав закордонний паспорт громадянина Росії строком на 10 років.

У 2017 році, за інформацією спецслужби, представники мера звернулися до російських органів, після чого суд скасував чинність його внутрішнього російського паспорта.

Втім, у судовому рішенні зазначено, що скасування документа або втрата його чинності не означає автоматичного позбавлення російського громадянства, набутого на законних підставах.

«Таким чином, Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби Росії», — зазначили в СБУ.

Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУДокументи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ
Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУДокументи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ
Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУДокументи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ
Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУДокументи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ
Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУДокументи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

В Одесі анонсували акцію проти мера Труханова
«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси
В Одесі створять військову адміністрацію, — Зеленський
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам'ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
В Одесі створять військову адміністрацію, — Зеленський
«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси
В Одесі анонсували акцію проти мера Труханова

В Одесі створять військову адміністрацію, — Зеленський

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар вирішуватиме проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси

