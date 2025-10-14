СБУ підтвердила, що Труханова позбавили українського громадянства

Міський голова Одеси Генадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 15 грудня 2015 року, вже після початку російської війни проти України та окупації Криму, Донбасу й частини Луганщини, Труханов отримав закордонний паспорт громадянина Росії строком на 10 років.

У 2017 році, за інформацією спецслужби, представники мера звернулися до російських органів, після чого суд скасував чинність його внутрішнього російського паспорта.

Втім, у судовому рішенні зазначено, що скасування документа або втрата його чинності не означає автоматичного позбавлення російського громадянства, набутого на законних підставах.

«Таким чином, Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби Росії», — зазначили в СБУ.

Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ

Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ Документи на підтвердження російського громадянства у Генадія Труханова. Фото: СБУ

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.