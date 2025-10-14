«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси

Геннадій Труханов на Конференції з відновлення у Римі. Фото: «МикВісті»

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Відео розмови із мером опублікував журналіст Владислав Балінський, пишуть «МикВісті».

Як відомо, Геннадія Труханова президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 жовтня, позбавив українського громадянства.

Журналістка підійшла до мера, коли той йшов у міську раду і спитала, що він планує робити далі. На що Геннадій Труханов відповів, що буде оскаржувати це рішення у суді.

— Ви ж бачите, що це чисті фейки, можна по-різному один до одного ставитись. Більш того, в 2022 році була така петиція, але президент доручив... Є офіційна відповідь, — почав пояснювати мер.

Однак журналістка зауважила, що знає про наявність російського паспорта і особисто бачила його копію. Мер Одеси це спростував.

На його думку, таке рішення запроваджено, аби не допустити його до наступних місцевих виборів.

— Скажу відверто: не було ніяких паспортів ні в кого. Я вам теж багато чого можу показати. Ви задоволені? Я не збираюсь їхати ні з Одеси, ні з України. Вони ж чого це зробили, якщо я без громадянства, я не можу балотуватись. Вони бояться, якщо я б виграв вибори, — сказав Геннадій Труханов. — 11 років ви мер. Можливо давайте відпочинемо один від одного?, — сказала журналістка. — Давайте, я вас відправляю у відпустку, — пожартував на це мер. — У вас немає бажання онуків виховувати?, — спитала вона. — Я поважаю вашу думку, але ви сьогодні як-то кажуть, меншість. Мене підтримує більшість одеситів. А ви радійте сьогодні, відкрийте шампанське, — сказав Геннадій Труханов.

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.