Зеленський позбавив українського громадянства Труханова, Царьова, Полуніна, — медіа

Зеленський підписав указ щодо осіб із російським громадянством. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо громадян, у яких було виявлено наявність російського паспорта.

Про це глава держави повідомив після наради з керівником СБУ Василем Малюком.

— Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав, — зазначив Володимир Зеленський.

Деталі наразі не розголошуються. Водночас медіа зазначають, що серед осіб, стосовно яких ухвалено рішення, — міський голова Одеси Геннадій Труханов, а також Олег Царьов, колишній народний депутат України, відомий своєю проросійською позицією, який після 2014 року втік на територію, підконтрольну РФ. До списку також входить танцівник балету Сергій Полунін.

За даними джерел, в ефірі телемарафону повідомили, що Зеленський підписав укази про позбавлення цих осіб українського громадянства.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Пізніше стало відомо, що петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.

Пізніше міський голова Одеси заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.