  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі анонсували акцію проти мера Труханова

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Telegram/Геннадій ТрухановМіський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Telegram/Геннадій Труханов

Біля Одеської міської ради на Біржовій площі відбудеться мирна акція проти чинного мера Геннадія Труханова.

Акція відбудеться 14 жовтня о 19:00, повідомила голова громадської організації «Робимо вам нерви» Катерина Мусієнко.

За її словами, мета заходу — продемонструвати позицію одеситів щодо чинного міського голови. Під час акції планують порушити питання про створення військової міської адміністрації, її можливого очільника та кримінальні справи, у яких фігурує Генадій Труханов.

«Що надалі буде з Трухановим? Чи буде вирок у справах? Чи буде арешт, обмін? Труханову не має зійти з рук Краян, аеропорт, смерті під час щорічних повеней, ігнорування деколонізаційного законодавства тощо. Варіант його «втечі за кордон» має бути унеможливлений вже зараз», — йдеться у дописі.

Реклама

Організаторка наголошує, що це буде мирна демонстрація.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Пізніше стало відомо, що петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.

Пізніше міський голова Одеси заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Останні новини про: Одеса

Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу
«Готовий пройти перевірку на поліграфі»: Труханов відреагував на петицію щодо позбавлення громадянства
Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі
Реклама

Читайте також:

новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі
«Готовий пройти перевірку на поліграфі»: Труханов відреагував на петицію щодо позбавлення громадянства
Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу

Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Кароль розмальований килим

4 години тому

Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі

Головне сьогодні