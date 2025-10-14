В Одесі анонсували акцію проти мера Труханова

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Telegram/Геннадій Труханов

Біля Одеської міської ради на Біржовій площі відбудеться мирна акція проти чинного мера Геннадія Труханова.

Акція відбудеться 14 жовтня о 19:00, повідомила голова громадської організації «Робимо вам нерви» Катерина Мусієнко.

За її словами, мета заходу — продемонструвати позицію одеситів щодо чинного міського голови. Під час акції планують порушити питання про створення військової міської адміністрації, її можливого очільника та кримінальні справи, у яких фігурує Генадій Труханов.

«Що надалі буде з Трухановим? Чи буде вирок у справах? Чи буде арешт, обмін? Труханову не має зійти з рук Краян, аеропорт, смерті під час щорічних повеней, ігнорування деколонізаційного законодавства тощо. Варіант його «втечі за кордон» має бути унеможливлений вже зараз», — йдеться у дописі.

Організаторка наголошує, що це буде мирна демонстрація.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Пізніше стало відомо, що петицію з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей.

Пізніше міський голова Одеси заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.