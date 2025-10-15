Труханов заявив, що «не передумав звертатись до суду» і залишається мером Одеси

Геннадій Труханов на Конференції з відновлення у Римі. Фото: «МикВісті»

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що звертатиметься до суду після рішення президента про позбавлення його українського громадянства.

Про це він сказав на брифінгу у будівлі Одеської міськради 15 жовтня, пише Радіо Свобода.

«Я не передумав звертатись до суду. У мене не було і немає російського громадянства. Всі відповідні документи є, тому будемо боротися», – заявив Генадій Труханов.

Він прокоментував дані Служби безпеки про наявність у нього російського громадянства. За словами мера, запит щодо його громадянства подавали до Росії в 2020 році й отримали відповідь.

«Якщо в 2020 році була така бумага, у мене питання — чому тоді не було перевірок, указу або відсторонення? Я впевнений, що тоді перевірка проводилась і ніяких підтверджень не знайшли. Чому сьогодні посилаються на цю бумагу — риторичне питання», — сказав Генадій Труханов.

Мер також нагадав про справу заводу «Краян», в якій він фігурує. За його словами, у 2018 році Національне антикорупційне бюро робило запит щодо його громадянства через ризик виїзду за кордон.

«І отримали відповідь, яку зачитали в Малинівському райсуді в Одесі: що в мене немає російського громадянства. Це офіційна відповідь. Тому коли в 2020 році отримали документ — ми розуміємо, що це фейк, отриманий незаконним способом», — додав він.

Посадовець також зазначив, що планує звернутися до США з проханням перевірити наявність у нього громадянства, адже Україна не має дипломатичних відносин із РФ.

«Я сьогодні залишаюсь мером міста. Це передбачено 9 статтею закону про місцеве самоврядування. Поки депутати на сесії не приймуть відповідне рішення, я продовжую виконувати свої обов’язки», — підсумував Геннадій Труханова.

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Однак журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.