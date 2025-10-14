  • вівторок

В Одесі створять військову адміністрацію, — Зеленський

В Одесі створять військову адміністрацію. Фото: Одеська міськрадаВ Одесі створять військову адміністрацію. Фото: Одеська міськрада

В Одесі створять військову адміністрацію, за словами президента Володимира Зеленського, відповідне рішення ухвалять найближчим часом.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні, і наголосив, що місто потребує посиленого захисту та більшої підтримки.

— Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом, — зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляють медіа, посилаючись на джерела в Офісі президента, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ймовірно стане керівником Одеської міської військової адміністрації.

Раніше, Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

