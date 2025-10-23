Радників ексмера Одеси Труханова звільнили після його відставки

Ексмер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Суспільне Одеса/Борис Бухман

У міського голови Одеси Геннадія Труханова було 22 радники. Після позбавлення його громадянства він автоматично втратив посаду мера, і діяльність усіх радників припинили.

Відповідні розпорядження виконувача обов’язків міського голови, секретаря міської ради Ігоря Коваля опублікували на сайті міськради 22 жовтня.

Йдеться про припинення діяльності радників Одеського міського голови, які працювали на громадських засадах:

Лілія Леонідова — з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Микола Вікнянський Юрій Верба Юрій Качановський Євген Дрозд Тетяна Маркова — з питань культури, культурної дипломатії та туризму Тамара Астахова Олександр Кінда Микола Маркін Марина Багрій-Шахматова Володимир Маркевич Денис Петик Віталій Козляков Микола Павлишен Олена Оніщенко Вероніка Етнарович — радниця з гуманітарних питань Олена Павлова Олексій Морозов Андрій Чорний Микола Скиба Олександр Томкеєв Олена Захарченко-Нетужилова — радниця з питань міжнародного та міжмуніципального партнерства

Зі списку лише Олена Захарченко-Нетужилова звільнилася за власним бажанням 14 жовтня, решту радників — 17 жовтня.

Нагадаємо, раніше Труханов заявив, що «не передумав звертатись до суду» і залишається мером Одеси.

Перед цим Служба безпеки України підтвердила, що міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Однак журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Варто зазначити, що буквально напередодні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.