ВАКС збільшив заставу для ексмера Одеси Труханова до ₴42 мільйонів у справі про земельне шахрайство

Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 7 листопада, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінила запобіжний захід для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Він підвищив розмір застави з 30 до 42 мільйонів гривень, однак не взяв ексмера Одеси під варту.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Йдеться про справу про у якій Геннадій Труханов разом із бізнесменом Володимиром Галантерником та іншими посадовцями обвинувачується в нібито участі у злочинній організації, яка протягом 2016–2019 років незаконно заволоділа землею територіальної громади Одеси.

За даними слідства, землі передавалися забудовникам в оренду без проведення відповідних конкурсів. Натомість члени групи просто отримували грошові винагороди або нерухомість за різними схемами. Згідно з висновками експертизи, завдані збитки становлять 689 мільйонів гривень.

У кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, серед яких — відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та колишній прокурор області Олег Жученко.

Як повідомляє Nickcenter, організатором схеми слідство вважає Олександра Матвєєва, депутата Одеської міської ради минулих скликань. Він тривалий час переховувався від слідства й у червні 2024 року був оголошений у міжнародний розшук. У липні ж 2025 року правоохоронці повідомили, що Олександра Матвєєва затримали в Греції, де розглядають питання його екстрадицію в Україну.

Згідно з матеріалами справи, після обрання депутатом міськради у 2011 році Олександр Матвєєв організував схему незаконного привласнення комунального майна Одеси у великих розмірах. За версією слідства, підконтрольні йому структури спочатку брали в оренду об’єкти нерухомості, а потім викуповували їх у міста за заниженими цінами на підставі підроблених документів.

У справі також згадуються дві юридичні особи — ГО «Добрі справи» та ПП «32», через які, за даними правоохоронців, проводилися ці операції. Викуп комунального майна орендарем можливий лише після його поліпшення щонайменше на 25%, однак, за версією слідства, документи про ці роботи були сфальсифіковані.

Нагадаємо, що наразі Геннадій Труханов також проходить у справі про службову недбалість, через яку в Одесі під час негоди 30 вересня загинуло 9 людей. Колишньому міському голові Одеси Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета. У відповідь на це Геннадій Труханов подав апеляцію.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.