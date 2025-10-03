В Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки стихії, що сталася 30 вересня. Спеціальні комісії розпочали обстеження житлового фонду для подальшого надання компенсацій.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Станом на зараз зафіксовано майже 800 пошкоджених будинків — близько 500 багатоповерхових і 300 приватних. Кількість звернень від мешканців зростає.

За його словами, рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють у цілодобовому режимі. Нині відкачування води триває на 38 ділянках у приватному секторі. Вже відведено близько 900 тисяч кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття та розібрано 13 аварійних будівельних конструкцій. Затоплені укриття повністю осушені, їх просушують і готують до повторного використання.

Реклама

Частина міста досі залишається без електропостачання, проте ремонтні бригади продовжують роботи. Водно- та газопостачання відновлені й працюють у штатному режимі. В області відкрито понад 200 «Пунктів незламності».

До ліквідації наслідків стихії залучили близько трьох тисяч людей і понад 660 одиниць техніки, зокрема сили, що прибули з інших регіонів.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.