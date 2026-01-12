 В Одесі почали безоплатно вакцинувати дітей проти ВПЛ

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -3.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -3.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі стартувала безоплатна вакцинація дітей проти ВПЛ

В Одесі почали безоплатно вакцинувати дітей проти ВПЛ. Ілюстративне фото: Нацпортал з імунізаціїВ Одесі почали безоплатно вакцинувати дітей проти ВПЛ. Ілюстративне фото: Нацпортал з імунізації

В Одесі стартувала безкоштовна вакцинація дітей віком 12–13 років проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Щеплення проводять вакциною, закупленою за кошти державного бюджету.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Для вакцинації використовують дев’ятивалентну вакцину, яка захищає від дев’яти найпоширеніших типів ВПЛ — саме тих, що найчастіше призводять до раку шийки матки та інших захворювань репродуктивної системи.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Щеплення можна зробити безоплатно у всіх міських дитячих поліклініках Одеси. Щоб записатися, батькам потрібно звернутися до педіатра, з яким укладена декларація.

Директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Колоденко наголосила, що вакцинація є єдиним ефективним способом профілактики ВПЛ-інфекції.

За словами Колоденко, що щеплення бажано проводити до початку статевого життя, а вакцинація важлива не лише для дівчат, а й для хлопців.

Нагадаємо, що з 2026 року в Україні розпочалась безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини серед дітей.

Останні новини про: Одеса

В Одесі планують відновити рух електротранспорту в лютому
Пускали лише після дзвінка: БЕБ припинило діяльність ще п’яти гральних закладів в Одесі
В Одесі серійного ґвалтівника-педофіла приговорили до довічного: постраждали 10 дівчат
Реклама
Читайте також:
новини
Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими

Аліна Квітко
новини
«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Аліна Квітко
новини
Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

Анна Гакман
новини
У Миколаєві завершили відновлення будинку, пошкодженого ракетним ударом

Альона Коханчук
новини
«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі серійного ґвалтівника-педофіла приговорили до довічного: постраждали 10 дівчат
Пускали лише після дзвінка: БЕБ припинило діяльність ще п’яти гральних закладів в Одесі
В Одесі планують відновити рух електротранспорту в лютому

У Миколаєві вперше за час війни провели відкриту апаратну нараду

ВІДБУДОВА

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

6 годин тому

Світла не буде понад 13 годин: графіки відключення на Миколаївщині 13 січня

Головне сьогодні