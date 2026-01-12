В Одесі стартувала безоплатна вакцинація дітей проти ВПЛ

В Одесі почали безоплатно вакцинувати дітей проти ВПЛ. Ілюстративне фото: Нацпортал з імунізації

В Одесі стартувала безкоштовна вакцинація дітей віком 12–13 років проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Щеплення проводять вакциною, закупленою за кошти державного бюджету.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Для вакцинації використовують дев’ятивалентну вакцину, яка захищає від дев’яти найпоширеніших типів ВПЛ — саме тих, що найчастіше призводять до раку шийки матки та інших захворювань репродуктивної системи.

Щеплення можна зробити безоплатно у всіх міських дитячих поліклініках Одеси. Щоб записатися, батькам потрібно звернутися до педіатра, з яким укладена декларація.

Директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Колоденко наголосила, що вакцинація є єдиним ефективним способом профілактики ВПЛ-інфекції.

За словами Колоденко, що щеплення бажано проводити до початку статевого життя, а вакцинація важлива не лише для дівчат, а й для хлопців.

Нагадаємо, що з 2026 року в Україні розпочалась безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини серед дітей.