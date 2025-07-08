Україна запроваджує безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи: старт у 2026 році

Лікарня в Миколаївській області. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З 2026 року в Україні розпочнеться безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12–13 років. Вакцина буде включена до Національного календаря щеплень та покликана знизити ризики онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Як зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, рішення гармонізує українські підходи до імунізації з європейськими стандартами та дозволяє впровадити сучасні профілактичні стратегії.

— Зміни, які запроваджені для українського Календаря з 2026 року, дозволять гармонізувати підходи до імунізації з європейськими стандартами та впроваджувати сучасні стратегії. Вакцинація проти ВПЛ-інфекції у країнах ЄС є частиною обов’язкової програми з імунізації, вона ефективна і важлива для України. Така інтервенція покликана зменшити кількість онкологічних захворювань і є стратегічним рішенням, — пояснив Ігор Кузін.

Реклама

Попередньо фахівці МОЗ провели оцінку ефективності різних типів вакцин — чотиривалентної та дев’ятивалентної. За результатами дослідження, вакцину «Гардасил 9» було визнано економічно доцільнішою. Вона забезпечує захист одразу від дев’яти типів ВПЛ, включно з 16 і 18 типами — основними збудниками раку шийки матки, що спричиняють до 70% усіх випадків захворювання.

Генеральний директор державного підприємства «Медичні закупівлі України» Олег Кльоц наголосив, що закупівля вакцин здійснюється за механізмом керованого доступу.

— Вакцинація — це не лише питання здоров’я, а й справедливості. Ми прагнемо, щоб у кожної дитини в Україні був рівний доступ до профілактики тяжких хвороб. Закупівля вакцини проти ВПЛ через механізм ДКД — це ще один приклад того, як розумна політика у сфері публічних закупівель може рятувати життя, — підкреслив Олег Кльоц.

Перші поставки вакцини очікуються в Україну наприкінці 2025 року. Її постачатиме американська компанія Merck Sharp & Dohme (MSD). Після надходження препарат розподілять по регіонах.

За даними ВООЗ, станом на сьогодні вакцинація проти ВПЛ вже є частиною національних програм імунізації у 149 країнах світу, зокрема в 75, як обов’язкове щеплення для дівчат.

Раніше повідомлялось, що у цьому епідемічному сезоні в Миколаєві попит на вакцинацію проти грипу знизився порівняно з 2024 роком, попри високу захворюваність.