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У Миколаєві вакцинація проти грипу зменшилася порівняно з 2024 роком, — Шамрай

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Фото: «МикВісті»Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Фото: «МикВісті»

У цьому епідемічному сезоні в Миколаєві попит на вакцинацію проти грипу знизився порівняно з 2024 роком, попри високу захворюваність.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай під час брифінгу в пʼятницю, 28 березня, пишуть «МикВісті».

За її словами, щеплено було близько 900 осіб, що значно менше, ніж у попередні роки.

«Для щеплення у Миколаєві ми отримали 530 доз вакцин проти грипу за централізованими поставками, які були направлені саме на медичних працівників, захищені верстви населення та групи епідемічного ризику. Щеплено було близько 900 осіб. Це менше, ніж у минулому та позаминулому роках. Чомусь щеплення цього року не набули такої популярності, хоча грип — це дуже агресивне захворювання, тому я закликаю всіх щеплюватися в наступному епідсезоні», — розповіла Ірина Шамрай.

Вона долала, що у цьому сезоні зросла кількість смертельних випадків по Україні, однак у Миколаєві смертність від грипу не зареєстровано.

«Такої кількості смертельних випадків, як у цьому епідсезоні, мабуть, в Україні не спостерігалося давно. За попередній тиждень від грипу померло 17 осіб, а за тиждень до цього — 14 осіб. Хочу сказати, що грип цього року дуже агресивний, в основному смертність спостерігається від грипу типу А», — зазначила Ірина Шамрай.

Раніше завідувачка Центру лікування інфекційних захворювань Міської лікарні №5 Людмила Піхтерева розповіла, що у Миколаєві захворюваність на грип та ГРВІ тримається на високому рівні. Цьогорічний сезон за тяжкістю значно перевищує минулий.

Нагадаємо, до Миколаївської області централізовано надійшло 900 доз вакцини від грипу, які передусім призначені для медичних працівників.

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