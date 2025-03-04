Миколаївщина отримала 900 доз вакцин від грипу: вони призначені для лікарів

У Миколаївській області медики отримали 900 доз вакцини від грипу. Фото: «МикВісті»

До Миколаївської області централізовано надійшло 900 доз вакцини від грипу, які передусім призначені для медичних працівників.

Про це під час брифінгу у вівторок, 4 березня, повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко, пишуть «МикВісті».

За його словами, вакцинація від грипу не є обов’язковою, але рекомендується, особливо для людей з груп ризику.

Водночас у вересні-жовтні робити щеплення ефективніше, оскільки імунітет потребує часу для формування.

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— Медики — це перша лінія, яка стикається з хворобами, тому саме вони отримали централізовану поставку. Водночас вакцину можна придбати в аптеках, і деякі підприємства забезпечують своїх працівників щепленням самостійно, — зазначив Володимир Клочко.

Також він нагадав, що щеплення від грипу та коронавірусу не взаємозамінні, тому необхідно вакцинуватися від кожного вірусу окремо раз на рік.

Нагадаємо, що епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ у Миколаївській області перевищено на 18,8%. За останній тиждень кількість хворих зросла вдвічі, зокрема 60% з них — діти.

Зокрема, у 19 регіонах України спостерігається перевищення епідемічного порогу. У зв’язку з цим у Миколаївській області готується засідання регіональної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядатимуть можливі обмежувальні заходи.