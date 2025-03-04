На Миколаївщині за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла вдвічі: 60% з них — діти

Епідпоріг грипу та ГРВІ на Миколаївщині перевищено: кількість хворих зросла вдвічі за останній тиждень. Фото: «МикВісті»

Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ у Миколаївській області перевищено на 18,8%. За останній тиждень кількість хворих зросла вдвічі, зокрема 60% з них – діти.

Про це у вівторок, 4 березня, під час брифінгу розповів директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Володимир Клочко, пишуть «МикВісті».

За його словами, у 19 регіонах України спостерігається перевищення епідемічного порогу. У зв’язку з цим у Миколаївській області готується засідання регіональної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядатимуть можливі обмежувальні заходи.

— За минулий тиждень у нас захворіло на грип та ГРВІ 6 тисяч 620 людей – це майже вдвічі більше, ніж на попередньому тижні і перевищила поріг на 7,6%. Важкий перебіг хвороби спостерігається у 5-6% пацієнтів – це ті, хто потребує госпіталізації. Минулого тижня до лікарень потрапили 222 людини, – зазначив Володимир Клочко.

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Наразі летальних випадків від грипу в області не зафіксовано. Водночас медична система готова до зростання кількості ускладнень: наразі в лікарнях передбачено 1 тисячу 200 ліжок, а в разі необхідності можуть додати ще 300 місць.

Попри збільшення кількості хворих, рішення про запровадження карантину у навчальних закладах поки що не ухвалено.

— Керівники навчальних закладів можуть самостійно переходити на дистанційне навчання, якщо відсутність учнів перевищує 20%. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде рекомендувати не лише освітнім установам, а й військовим адміністраціям та керівникам громад запроваджувати додаткові заходи. Зокрема, варто посилити контроль за масковим режимом. До стабілізації ситуації буде рекомендовано перехід на дистанційне навчання. Ми ретельно відстежуємо динаміку захворюваності, і щойно епідемічний поріг почне знижуватися, будемо переглядати ці обмеження, – пояснив Володимир Клочко.

Він додав, що основним збудником хвороби в регіоні є вірус грипу А, однак також фіксують випадки грипу B, парагрипу.

— Цікаво, що в південних регіонах України, зокрема на Миколаївщині, Херсонщині та Одещині, пік захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції зазвичай припадає на березень. Хоча спочатку зростання випадків фіксували у західних і центральних областях, на півдні підйом відбувається із запізненням. Саме тому перевищення епідемічного порогу в нашому регіоні зафіксували на восьмому тижні цього року, – сказав Володимир Клочко.

Володимир Клочко закликав мешканців області не займатися самолікуванням, дотримуватися профілактичних заходів, зокрема носити маски в місцях скупчення людей, та своєчасно звертатися до лікарів у разі появи симптомів хвороби.