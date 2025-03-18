«Цей сезон за тяжкістю значно перевищує минулий», — у миколаївському Центрі інфекційних хвороб розповіли про захворюваність на грип

Центр лікування інфекційних захворювань Міської лікарні №5. Фото: Управління Охорони Здоров'я Миколаїв

У Миколаєві захворюваність на грип та ГРВІ тримається на високому рівні. Цьогорічний сезон за тяжкістю значно перевищує минулий.

Про це розповіла завідувачка Центру лікування інфекційних захворювань Міської лікарні №5 Людмила Піхтерева.

Протягом останнього тижня у місті захворіло 2757 людей, до лікарень госпіталізували 79 хворих. Зокрема у Центрі лікування інфекційних захворювань, який працює на базі Міської лікарні №5, зараз на лікуванні перебуває 35 пацієнтів з діагнозами ГРВІ та грип, серед яких 6 вагітних жінок та чимало людей молодого віку.

«Цей сезон за тяжкістю значно перевищує минулий. Більше хворих з грипом, більше трапляються тяжкі випадки, причому часто спричинені грипом В, хоча ще на початку року ми діагностували переважно грип А. Щодо ковіду, його майже повністю витіснили циркулюючі агресивні штами збудника грипу, зараз його циркуляція на мінімумі», — зазначила Людмила Піхтерева.

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За її словами, цього року фіксують багато випадків бактеріальної суперінфекції, атипових пневмоній. Також, за словами завідувачки Центру лікування інфекційних захворювань, досить багато хворіє людей молодого віку.

«Багато вагітних жінок за цей час проліковано у відділенні, загалом 23 жінки. Багато літніх хворих з гострими погіршеннями хронічних хвороб серця та легень на фоні респіраторного захворювання. Особливостями клінічного перебігу є: виникнення бронхообструктивних проявів, надсадний кашель, відчуття нестачі повітря при нормальній сатурації, виражена слабкість, інтоксикаційний синдром, температура тіла протягом доби може підніматися до 38 і вище, печіння у горлі, головний біль, у третини хворих відмічається нудота та рвота. Летальних випадків, на щастя, в цьому сезоні у нас не було», — додала вона.

Людмила Піхтерева розповіла, що необхідно робити у разі симптомів грипу. Вона зазначила, що важливо зробити спеціальний тест на грип та звернутися до лікаря. Також вона наголосила, що під час грипу треба починати приймати противірусну терапію якомога раніше, а ось антибіотики не потрібно приймати самостійно — це небезпечно.

«По-перше, не потрібно самостійно приймати антибіотики. Ми не втомлюємось повторювати, що антибіотики не впливають на віруси й не лікують вірусні захворювання! Самопризначення антибіотиків небезпечне не лише через можливі побічні ефекти цих ліків, але й через ризик розвитку антибіотикорезистентних штамів бактерій, що в майбутньому може унеможливити лікування антибіотиками в ситуації, коли воно справді знадобиться. Лише в окремих випадках бактеріальних ускладнень вірусних інфекцій можуть бути призначені антибіотики, але виключно лікарем», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що Минулого тижня на Миколаївщині на грип та ГРВІ захворіли 6297 людей, з яких 37 — на COVID-19.