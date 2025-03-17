На Миколаївщині рівень захворюваності на грип перевищує епідпоріг на понад 19%

Миколаївська лікарня. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Минулого тижня на Миколаївщині на грип та ГРВІ захворіли 6297 людей, з яких 37 — на COVID-19.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, понад половина хворих — це діти (54,2%). Так, за тиждень захворіли 3410 дітей.

Зазначається, що показник захворюваності зменшився на 4,8% порівняно з позаминулим тижнем. Водночас цей показник все ще перевищує епідемічний поріг на 19,5%.

Повідомляється, що до лікарень госпіталізували 287 пацієнтів, з яких 14 — із ковідом.

Нагадаємо, що захворюваність на грип і COVID-19 у Миколаївській області позаминулого тижня перевищила епідемічний поріг на 25,5%.