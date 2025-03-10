  • понеділок

    10 березня, 2025

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Захворюваність на грип та ГРВІ в Миколаївській області зросла на 5,7% за тиждень

ахворюваність на грип і ГРВІ в Миколаївській області зросла на 5,7%: ситуація в районах. Фото: лікарня в Миколаєві, архів «МикВісті»ахворюваність на грип і ГРВІ в Миколаївській області зросла на 5,7%: ситуація в районах. Фото: лікарня в Миколаєві, архів «МикВісті»

Захворюваність на грип і COVID-19 у Миколаївській області перевищила епідемічний поріг на 25,5%. 

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За період з 3 по 9 березня 2025 року захворіли 6 тисяч 615 осіб, з них 21 — на COVID-19. Загалом, захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в Миколаївській області за останній тиждень зросла на 5,7%

Найвищі показники у Вознесенському (33,1%), Миколаївському (38,1%) та Первомайському (27,2%) районах. У Миколаєві рівень захворюваності вищий за епідемічний поріг на 3,8%.

Збільшення захворюваності відбулося як серед дітей, так і серед дорослих. Серед дітей кількість хворих зросла на 7,6%, що становить 3 тисячі 671 випадок. У дорослих захворюваність збільшилася на 3,4% — 2 тисячі 944 випадки.

Найбільше хворіють діти віком до 4 років та 5-14 років. Діти складають більше половини всіх хворих. 

«Через погіршення ситуації 3 березня відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. За підсумками ухвалено рішення про запровадження додаткових протиепідемічних обмежувальних заходів», — зазначено в повідомлені. 

В лікарні потрапило 265 осіб, з них 6 — з COVID-19. Проте важких випадків, які потребували реанімації, не було. З початку епідсезону щеплено понад тисячу осіб. Вірусологічні дослідження підтвердили наявність грипу А у 142 людей та грипу В — у 46.

Нагадаємо, що за минулий тиждень, з 17 по 23 лютого, у Миколаївській області на грип, ГРВІ захворіли 5674 пацієнти, з них 33 — на ковід. Захворюваність зросла на понад 18%, а рівень епідпорогу перевищений на 7,6%. 

Медики закликають дотримуватись заходів профілактики, зокрема носити маски у громадських місцях, уникати скупчень людей та вакцинуватися.

Станом на 4 березня, епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ у Миколаївській області перевищено на 18,8%. За останній тиждень кількість хворих зросла вдвічі, зокрема 60% з них — діти.

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві провели складну операцію дитині з деформацією грудної клітки
На Миколаївщині за місяць виявили 25 нових випадків ВІЛ
У січні на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз легенів
Реклама

Читайте також:

новини

«Але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — миколаївський «пропозиціонер» Береза виправдовується після слів про Кобзаря

Світлана Іванченко
новини

«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря

Світлана Іванченко
новини

«Дід з вусами», — миколаївський депутат Береза вважає Тараса Шевченка продуктом радянської пропаганди

Світлана Іванченко
новини

У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста

Світлана Іванченко
новини

«Кожен з них не просто ім'я зі списку», — у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Юлія Бойченко

Останні новини про: Медицина

У січні на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз легенів
На Миколаївщині за місяць виявили 25 нових випадків ВІЛ
У Миколаєві провели складну операцію дитині з деформацією грудної клітки

За добу на Миколаївщині виникла 21 пожежа, дві — через російські атаки

Трамп: США майже відновили обмін розвідданими з Україною

4 години тому

В одному з районів Миколаєва кілька днів не буде води

Головне сьогодні