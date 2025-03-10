Захворюваність на грип та ГРВІ в Миколаївській області зросла на 5,7% за тиждень

ахворюваність на грип і ГРВІ в Миколаївській області зросла на 5,7%: ситуація в районах. Фото: лікарня в Миколаєві, архів «МикВісті»

Захворюваність на грип і COVID-19 у Миколаївській області перевищила епідемічний поріг на 25,5%.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За період з 3 по 9 березня 2025 року захворіли 6 тисяч 615 осіб, з них 21 — на COVID-19. Загалом, захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в Миколаївській області за останній тиждень зросла на 5,7%

Найвищі показники у Вознесенському (33,1%), Миколаївському (38,1%) та Первомайському (27,2%) районах. У Миколаєві рівень захворюваності вищий за епідемічний поріг на 3,8%.

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Збільшення захворюваності відбулося як серед дітей, так і серед дорослих. Серед дітей кількість хворих зросла на 7,6%, що становить 3 тисячі 671 випадок. У дорослих захворюваність збільшилася на 3,4% — 2 тисячі 944 випадки.

Найбільше хворіють діти віком до 4 років та 5-14 років. Діти складають більше половини всіх хворих.

«Через погіршення ситуації 3 березня відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. За підсумками ухвалено рішення про запровадження додаткових протиепідемічних обмежувальних заходів», — зазначено в повідомлені.

В лікарні потрапило 265 осіб, з них 6 — з COVID-19. Проте важких випадків, які потребували реанімації, не було. З початку епідсезону щеплено понад тисячу осіб. Вірусологічні дослідження підтвердили наявність грипу А у 142 людей та грипу В — у 46.