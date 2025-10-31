  • пʼятниця

Ексмера Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про загибель людей під час негоди в Одесі

Геннадій Труханов на Конференції з відновлення у Римі. Фото: «МикВісті»Геннадій Труханов на Конференції з відновлення у Римі. Фото: «МикВісті»

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Нагадаємо, Геннадія Труханова, разом із вісьмома посадовцями міської ради та комунального підприємства «Міські дороги», підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

За версією слідства, Геннадій Труханов не виконував службові обов’язки та не забезпечив належної роботи міських інженерних мереж. Попри тривалі проблеми Одеси з підтопленнями, він нібито не вжив заходів для ремонту зливової каналізації й дренажних систем. Крім того, у день стихії посадовець не організував вчасне та якісне оповіщення населення.

Кадри зі судового засідання в Києві 31 жовтня. Фото: СуспільнеКадри зі судового засідання в Києві 31 жовтня. Фото: Суспільне

Перед засіданням у Печерському районному суді Києва колишній мер заявив, що вважає справу проти себе суто політичною.

— Я вже нічому не дивуюся... Сьогодні Печерський суд розглядає запобіжні заходи. Те, що відбувається, для мене і, думаю, для всіх має бути тривожним сигналом. Я буду боротися до останнього, поки б’ється серце, і доведу, що наші служби діяли й були на місцях, — сказав Геннадій Труханов.

Справу про службову недбалість посадовців веде Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше суд відправив під арешт кількох посадовців, яких підозрюють у службовій недбалості під час трагічної зливи в Одесі. Серед них — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства «Міські дороги».

