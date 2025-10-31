Суд відправив під арешт посадовців, яких підозрюють у недбалості під час трагічної зливи в Одесі

Посадовцям, підозрюваним у службовій недбалості, обрали перші запобіжні заходи. Фото: ОГП

Суд обрав перші запобіжні заходи посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства «Міські дороги» у справі про загибель дев’яти людей в Одесі під час зливи.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, їх підозрюють у службовій недбалості, що призвела до смерті людей – це частина 3 статті 367 Кримінального кодексу України.

Зокрема, заступнику міського голови призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Його колезі, заступниці міського голови, визначили нічний домашній арешт.

Начальникові структурного підрозділу та головному інженерові структурного підрозділу КП «Міські дороги» призначили нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю.

Директора Департаменту муніципальної безпеки, головного інженера і директора комунального підприємства «Міські дороги» взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі один мільйон п’ятсот тисяч гривень кожен.

Директору Департаменту міського господарства обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у три мільйони гривень.

Наразі, за інформацією Офісу Генерального прокурора, триває судове засідання аби обрати запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову.

Нагадаємо, раніше медіа повідомляли, що прокуратура готує клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого теж підозрюють у службовій недбалості після загибелі людей під час негоди.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.