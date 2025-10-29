Труханову та кільком чиновникам Одеси оголосили підозри через загибель людей під час зливи

Через загибель людей під час зливи підозру отримали Труханов і посадовці Одеси. Фото: Нацполіція

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще кільком посадовцям повідомили про підозру у службовій недбалості.

Як повідомили в Національній поліції, серед підозрюваних — двоє заступників Геннадія Труханова, посадовці департаментів міськради, а також директор, начальник і головні інженери структурного підрозділу одного з комунальних підприємств.

За даними слідства, 30 вересня під час сильних дощів у місті загинули дев’ятеро людей, зокрема родина з дитиною. За даними правоохоронців, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії.

Через загибель людей під час зливи підозру отримали Труханов і посадовці Одеси. Фото: Нацполіція

Посадовцям інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Зазначається, що поліція також провела понад 25 обшуків у приміщеннях міськради та за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили документи, техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Через загибель людей під час зливи підозру отримали Труханов і посадовці Одеси. Фото: Нацполіція

Позбавлення мера Одеси українського громадянства

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.