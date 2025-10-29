Труханову та кільком чиновникам Одеси оголосили підозри через загибель людей під час зливи
Марія Хаміцевич
10:06, 29 жовтня, 2025
Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще кільком посадовцям повідомили про підозру у службовій недбалості.
Як повідомили в Національній поліції, серед підозрюваних — двоє заступників Геннадія Труханова, посадовці департаментів міськради, а також директор, начальник і головні інженери структурного підрозділу одного з комунальних підприємств.
За даними слідства, 30 вересня під час сильних дощів у місті загинули дев’ятеро людей, зокрема родина з дитиною. За даними правоохоронців, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії.
Посадовцям інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Зазначається, що поліція також провела понад 25 обшуків у приміщеннях міськради та за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили документи, техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
Позбавлення мера Одеси українського громадянства
12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».
Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.
Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.
Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.
Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.
У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.
Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.
Негода в Одесі 30 вересня
В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.
Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.
Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.
Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.
За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.
2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.
В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.
