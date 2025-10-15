  • середа

В Одесі створили військову адміністрацію: її очолив Сергій Лисак

Президент Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника.

Відповідний указ та розпорядження оприлюднені на сайті Офісу Президента України, пишуть «МикВісті».

Скриншот документу з сайту Офісу президентаСкриншот документу з сайту Офісу президента
Очільником Одеської міської військової адміністрації став Сергій Лисак, який раніше керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Тимчасово виконувати обов’язки голови Дніпропетровської ОВА тепер буде Владислав Гайваненко.

Інформації про Сергія Лисака у відкритих джерелах небагато. У 2014–2015 та 2017 роках він брав участь в антитерористичній операції на сході України. З 13 травня 2020-го до 19 липня 2022 року очолював управління Служби безпеки України в Житомирській області.

За даними медіа, Лисак служив у підрозділі, що займався контрдиверсійною діяльністю, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

22 березня 2022 року він отримав звання бригадного генерала. Згодом, із 19 липня 2022 року до 7 лютого 2023-го, Лисак обіймав посаду начальника управління СБУ в Дніпропетровській області.

7 березня 2023 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Лисака головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував ці кадрові зміни та наголошував, що Одеса «заслуговує на більший захист і більшу підтримку».

Рішення ухвалили на тлі про припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Раніше Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

