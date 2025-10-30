  • четвер

Клуб

Прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт для Труханова, — медіа

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Ілюстративне фото: СуспільнеНаслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Ілюстративне фото: Суспільне

Прокуратура готує клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості після загибелі людей під час негоди.

Про це повідомляє видання Hromadske, з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що у п'ятницю, 31 жовтня, у Печерському районному суді Києва Труханову обиратимуть запобіжний захід у цій справі.

Прокурори готують клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, серед підозрюваних — двоє заступників Геннадія Труханова, посадовці департаментів міськради, а також директор, начальник і головні інженери структурного підрозділу одного з комунальних підприємств.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.

