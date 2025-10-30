Прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт для Труханова, — медіа
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:12, 30 жовтня, 2025
-
Прокуратура готує клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості після загибелі людей під час негоди.
Про це повідомляє видання Hromadske, з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що у п'ятницю, 31 жовтня, у Печерському районному суді Києва Труханову обиратимуть запобіжний захід у цій справі.
Прокурори готують клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, серед підозрюваних — двоє заступників Геннадія Труханова, посадовці департаментів міськради, а також директор, начальник і головні інженери структурного підрозділу одного з комунальних підприємств.
Негода в Одесі 30 вересня
В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.
Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.
Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.
Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.
За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.
2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.
В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.