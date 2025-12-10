  • середа

Клуб

Колишнього мера Одеси Труханова залишили під домашнім арештом

Суд залишив ексочільника Одеси Труханова під домашнім арештом. Фото: Геннадій ТрухановСуд залишив ексочільника Одеси Труханова під домашнім арештом. Фото: Геннадій Труханов

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори в суді наголошували на необхідності збереження арешту через серйозність інкримінованого правопорушення та можливість перешкоджання розслідуванню.

Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення і залишив у силі цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Нагадаємо, Геннадія Труханова, разом із вісьмома посадовцями міської ради та комунального підприємства «Міські дороги», підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

На Одещині 2 жовтня оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста були підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.

