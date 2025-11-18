  • вівторок

Клуб

За ексмера Одеси Труханова внесли заставу у справі про привласнення землі

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов. Facebook/Геннадій ТрухановКолишній міський голова Одеси Геннадій Труханов. Facebook/Геннадій Труханов

За колишнього міського голову Одеси Геннадієм Трухановим внесли заставу у справі про участь у злочинній організації та незаконне привласнення земель територіальної громади.

Про це повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак, пише «Суспільне».

Загалом сума застави становила 42 мільйони гривень. Раніше Труханов уже сплатив 30 мільйонів, а після збільшення застави мав доплатити ще 12 мільйонів.

За словами адвоката, сплату почали одразу після ухвали суду, а решту суми внесли 17 листопада.

«До цього долучилося понад 25 людей», — додав Олександр Лисак.

Раніше Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінила запобіжний захід для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Він підвищив розмір застави з 30 до 42 мільйонів гривень, однак не взяв ексмера Одеси під варту.

Нагадаємо, що наразі Геннадій Труханов також проходить у справі про службову недбалість, через яку в Одесі під час негоди 30 вересня загинуло 9 людей. Колишньому міському голові Одеси Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета. У відповідь на це Геннадій Труханов подав апеляцію.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

